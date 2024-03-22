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Мужчины-зумеры в России мечтают о большой семье вдвое чаще девушек

Мужчины-зумеры в России мечтают о большой семье вдвое чаще девушек

Крупнейший сайт знакомств провел опрос представителей молодого поколения в России. Русский фильм-сказка «Морозко» режиссера Александра Роу, 1964, фото: Legion MediaЭксперты сервиса для знакомств «Мамба» в честь Года семьи опросили представителей поколения Z (18-27 лет), чтобы узнать их планы по созданию крепкого союза.

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