Удар ПТУР «Вихрь» с борта вертолёта армейской авиации ВКС по ангару, который использовался ВСУ. Сумская область.
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Удар ПТУР «Вихрь» с борта вертолёта армейской авиации ВКС по ангару, который использовался ВСУ. Сумская область.
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