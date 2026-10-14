Омский подросток получил 100 часов обязательных работ за видео в мессенджере. Москаленский районный суд вынес приговор 18-летнему парню по статье о публичном демонстрировании нацистской символики.
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