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Снукерист.ру

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Трамп побеждает У Ицзэ в 1/2 финала Shanghai Masters 2026 (видео)

Трамп побеждает У Ицзэ в 1/2 финала Shanghai Masters 2026 (видео)

Джадд Трамп одержал победу над китайским юным талантом У Ицзэ со счетом 10-6 в 1/2 финала Shanghai Masters 2026 Джадд Трамп (фото: SnookerHQ)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Джадд Трамп обыграл У Ицзэ в 1/2 финала Шанхай Мастерс 2026 со счетом 10-6.

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