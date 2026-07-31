Трамп побеждает У Ицзэ в 1/2 финала Shanghai Masters 2026 (видео)

Джадд Трамп одержал победу над китайским юным талантом У Ицзэ со счетом 10-6 в 1/2 финала Shanghai Masters 2026 Джадд Трамп (фото: SnookerHQ)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Джадд Трамп обыграл У Ицзэ в 1/2 финала Шанхай Мастерс 2026 со счетом 10-6.