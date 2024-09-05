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Школу на 550 мест открыли в Алатауском районе Алматы

Школу на 550 мест открыли в Алатауском районе Алматы

Школу с казахским языком обучения открыли в микрорайоне Саялы-2. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, здание школы №212 состоит из семи раздельных блоков c учетом обучения старших, средних и начальных классов.

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