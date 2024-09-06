Полицейский пришел на помощь попавшему в передрягу на «Коле» водителю

Житель Петрозаводска выразил благодарность лейтенанту полиции Ивану Баранову Сотрудник ДПС оказал помощь водителю из Петрозаводска, попавшему в неприятную ситуацию на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии