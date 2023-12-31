Мобильный обзор River City Girls – хороший порт, но требует обновлений – TouchArcade

После Apple Arcade и Netflix на рынок услуг подписки на игры (?) вошла Crunchyroll со своей Хранилище игр Crunchyroll для мобильных устройств: перенос премиум-игр на мобильные устройства в качестве дополнительной выгоды для подписчиков.
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