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Стрикленд – о борьбе с детской травмой: «Я шучу об этом. Если не делать это, то как пережить насилие?»

«Я шучу обо всем этом, мы смеемся, и вы должны шутить об этом. Если этого не делать, то как пережить такое насилие? Жизнь хороша, у меня много денег.

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