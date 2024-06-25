Евросоюз готов дорого заплатить

Вчера 805 прочитали Главы МИДов стран Евросоюза, собравшиеся 24 июня на заседании в Люксембурге, приняли давно ожидаемое решение: доходы от замороженных российских активов будут перечисляться в Европейский фонд мира и использоваться для приобретения вооружений для Украины.