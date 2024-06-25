Евросоюз готов дорого заплатить

Вчера 805 прочитали Главы МИДов стран Евросоюза, собравшиеся 24 июня на заседании в Люксембурге, приняли давно ожидаемое решение: доходы от замороженных российских активов будут перечисляться в Европейский фонд мира и использоваться для приобретения вооружений для Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Суоми в очередном пролёте: Россия намерена вернуть "Невский судостроительный завод" под юрисдикцию РФ
- "У ВСУ нет дефицита с составом и боеприпасами": Кинжальные бои, о которых молчат сводки
- Россия нашла необычный способ поквитаться с Америкой за санкции: вывоз редкоземельных металлов в США будет блокирован
Свежие комментарии