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Царьград

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ПВО России сбили 13 украинских дронов над Ростовской и Курской областями

ПВО России сбили 13 украинских дронов над Ростовской и Курской областями

Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО успешно уничтожили 13 украинских беспилотников.

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