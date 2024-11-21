Пять ступеней вымирания современного человечества

Виктор Мараховский ведёт печальные хроники вымирания нашей планеты (ссылка). Рождаемость падает везде:— коэффициент рождаемости в Индии, который в 1950 году составлял 6,2 ребенка на женщину, сейчас упал до уровня ниже 2;— коэффициент рождаемости в Великобритании в 2023 году упал до всего 1,44 ребенка на женщину, что ниже самого низкого показателя с тех пор, как правительство начало отслеживать рождаемость в 1938 году;— из-за сокращения населения 15-й год подряд в 2023 году Япония сталкивается с нехваткой рабочей силы;— уровень рождаемости в ФРГ поставил новый антирекорд… 1,35 ребенка на женщину по сравнению с 1,58 ребенка на женщину в 2021 году;— Около 4,74 млн китайских пар зарегистрировали браки за первые три квартала 2024 года, что на 16,6% меньше, чем 5,69 млн, зарегистрированных за тот же период прошлого года;— в США… [СКР] опустился до 1,62 ребёнка на женщину.
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