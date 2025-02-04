"Их пеленали в младенчестве!": чем такие люди отличаются от тех, кого не пеленали?

Когда в семье появляется ребенок, родителям приходится решать массу вопросов, и в том числе такой: пеленать младенца или нет? Во всем мире много как противников этой процедуры для новорожденных, так и сторонников, уверенных в ее необходимости.
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