Страна и люди
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Страна и люди

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Число политэмигрантов, надо ли возвращать релокантов и переезд из России в США

Число политэмигрантов, надо ли возвращать релокантов и переезд из России в США

1. Житель Лондона Клемент Таралевич пишет, что настоящих буйных мало — подавляющее большинство релокантов к политике отношения не имеет: The Economist приводят цифру количества русских в Британии — всего 80 тыс.

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