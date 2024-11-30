Вместо тысячи слов: "Калибры" постучали в крупнейшее газохранилище Украины. ATACMS аукнулись почти каждому городу

Часовщик

Сколько лет издеваются над рускоговорящими,и до ни никак не дойдёт,за что они страдают.А страдаете вы за то,что предали своих предков.Продались пиндосам с потрохами,развалили страну.И всё из-за кружевных трусов,и своей холуйской тупости.