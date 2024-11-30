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Вместо тысячи слов: "Калибры" постучали в крупнейшее газохранилище Украины. ATACMS аукнулись почти каждому городу

Вместо тысячи слов: "Калибры" постучали в крупнейшее газохранилище Украины. ATACMS аукнулись почти каждому городу

Россия перешла от предупреждений, увещеваний и призывов к делу - с ночи и по сей час ракеты массово летят по военным и стратегическим объектам Украины.

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Комментарии
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Часовщик
Сколько лет издеваются над рускоговорящими,и до ни никак не дойдёт,за что они страдают.А страдаете вы за то,что предали своих предков.Продались пиндосам с потрохами,развалили страну.И всё из-за кружевных трусов,и своей холуйской тупости.
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1 час.
ВС
Владимир Сергеев
Эту украинку отправить бы в Европу пожить.
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1 мин.

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