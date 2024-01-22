Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии и призывы к санкциям внесен в Госдуму

Как заявил председатель ГД Вячеслав Володин, конфискацию имущества в качестве меры наказания распространят на восемь статей или пунктов УК: от фейков и дискредитации армии до призывов к санкциям, сепаратизму или подрыву безопасностиГосдума обсудит конфискацию имущества за фейки об армии, призывы к санкциям и не только.