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Царьград

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Wildberries добился аннулирования товарного знака «WBнутый»

Wildberries добился аннулирования товарного знака «WBнутый»

Маркетплейс посчитал использование бренда «Вэбэнутый» противоречащим принципам морали.Роспатент согласился аннулировать товарный знак «WBнутый» по требованию маркетплейса Wildberries.

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