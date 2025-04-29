Западный колониальный гнет поднял казахстанцев на протесты

На прошлой неделе состоялась знаковая забастовка рабочих рекрутинговой компании ТОО «Кәсіби таңдау» на месторождении Тенгиз, которая обслуживает американские добывающие компании в Атырауской области на западе Казахстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии