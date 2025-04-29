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Западный колониальный гнет поднял казахстанцев на протесты

Западный колониальный гнет поднял казахстанцев на протесты

На прошлой неделе состоялась знаковая забастовка рабочих рекрутинговой компании ТОО «Кәсіби таңдау» на месторождении Тенгиз, которая обслуживает американские добывающие компании в Атырауской области на западе Казахстана.

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