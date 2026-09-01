СМИ: Volkswagen предложит закрыть четыре завода в Германии

Правление концерна Volkswagen намерено вынести на рассмотрение предложение о поэтапном прекращении производства на четырёх своих заводах в Германии в период с 2031 по 2034 год.
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