Смейся до слёз

252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Замечательно конечно, но лебедь - не утка.15 трогательных п...
  • Натали Дягилева
    На всех старых фото что-то происходит с тенью. То она в разные стороны, то её нет вообще. То она, тень, у кого-то ест...14 мест и городов...

15 забавных комиксов, о том, что жизнь - сериал, а мы в ней - актеры

15 забавных комиксов, о том, что жизнь - сериал, а мы в ней - актеры

Круговорот ежедневных дел порой так затягивает, что хочется сбежать от рутины как можно дальше. Художник Павел Шишунер может это устроить! Он приглашает каждого погрузиться в свою нарисованную Вселенную с забавными зарисовками на разнообразные темы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх