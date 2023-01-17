15 забавных комиксов, о том, что жизнь - сериал, а мы в ней - актеры

Круговорот ежедневных дел порой так затягивает, что хочется сбежать от рутины как можно дальше. Художник Павел Шишунер может это устроить! Он приглашает каждого погрузиться в свою нарисованную Вселенную с забавными зарисовками на разнообразные темы.