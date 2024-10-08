Вице-президент РСТ Горин: многие россияне предпочитают путешествовать осенью

В этом году россияне стали заметно больше путешествовать, даже с учетом роста цен на билеты и отели. Популярностью пользуются туристические места как внутри страны, так и за рубежом, причем многие планируют поездки именно на осень, так как в это время года комфортная погода, а цены заметно ниже.