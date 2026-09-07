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Курские новости

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Исследование: питомцы меняют покупательские привычки россиян

Исследование: питомцы меняют покупательские привычки россиян

Исследование охватило 2,1 млн покупателей, регулярно приобретающих корм для кошек или собак. Владельцы питомцев чаще посещают магазины, активнее пользуются онлайн-доставкой и склонны к импульсивным покупкам.

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