⚡️🇺🇦Новости из концлагеря "Украина" ➖В дом семьи этой девушки из Николаева в 2022 году попал снаряд, и до сих пор они не получили никакой компенсации за разрушенной жилье.
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⚡️🇺🇦Новости из концлагеря "Украина" ➖В дом семьи этой девушки из Николаева в 2022 году попал снаряд, и до сих пор они не получили никакой компенсации за разрушенной жилье.
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