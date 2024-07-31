Театр абсурда
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Театр абсурда

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Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете» На первом допросе обвиняемый в теракте в Москве против российского офицера Евгений Серебряков показал, что сам «инициативно» вышел на представителей СБУ через паблики в социальных сетях.

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