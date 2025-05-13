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Жительница Кировского района лишилась всех своих сбережений, поверив дистанционным мошенникам

Жительница Кировского района лишилась всех своих сбережений, поверив дистанционным мошенникам

Звонок в Вотсап поступил жительнице г. Старый Крым якобы от представителя "КрымЭнерго" с сообщением о том, что в доме начинается плановая замена индивидуальных приборов учета электроэнергии и для того, чтобы получить услугу бесплатно, необходимо встать в очередь.

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