За 12 часов на дороге Донское-Перевальное строители надвинули мост весом в тысячу тонн

На строящейся автотрассе «Донское – Перевальное», что пройдёт в обход Симферополя, подрядчики с помощью специальных консольных конструкций произвели надвижку металлического моста весом более тысячи тонн, который устанавливается над действующей дорогой на Алушту.
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