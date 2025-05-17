Песков заявил об отсутствии контактов президентов РФ и США по итогам переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая заявил, что контактов между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле не было.
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