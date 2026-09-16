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Царьград

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В «Гражданском договоре» обсудят исключение Айка Саркисяна из партии

В «Гражданском договоре» обсудят исключение Айка Саркисяна из партии

Газета «Жоговурд» сообщает, что на заседании правления партии «Гражданский договор» развернулась острая дискуссия вокруг дальнейшего пребывания в её составе Айка Саркисяна.

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