Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с наводнением в КНДР

Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с соболезнованиями в связи с значительным ущербом в ряде районов страны, вызванным ливнями и последующим затоплением.
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