Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с наводнением в КНДР

Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с соболезнованиями в связи с значительным ущербом в ряде районов страны, вызванным ливнями и последующим затоплением.