🔴🎄Не все елки выдерживают 6-дневную рабочую неделю. ДОБРОЕ УТРО! А вы как?😊 👍 - держусь бодрячком 😢 - я уже как эта елка.
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🔴🎄Не все елки выдерживают 6-дневную рабочую неделю. ДОБРОЕ УТРО! А вы как?😊 👍 - держусь бодрячком 😢 - я уже как эта елка.