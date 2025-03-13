Кто не получит аттестат и как долго действительны результаты ЕГЭ

До основного периода ЕГЭ и приемной кампании в вузы осталось два месяца. Правда ли, что сроки действия результатов Единого госэкзамена могут продлить на период прохождения военной службы? Кому могут отказать в выдаче школьного аттестата? Какие стандарты нагрузки на школьников действуют в настоящее время? О правилах и нормах учебного процесса в рамках проекта «Образование: право возможностей» рассказывает руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.