Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    До чего же они мерзкие.Матвиенко: Предло...
  • Evgeni Velesik
    70 тысяч трупов! Хорошая "_" операция! Тварь!Зеленский дал пон...
  • Татьяна Кибишева
    Хули вы туда претесь??? Вам дома заняться нечем??? IT-специалистов девать некуда???Российские компан...

Кто не получит аттестат и как долго действительны результаты ЕГЭ

Кто не получит аттестат и как долго действительны результаты ЕГЭ

До основного периода ЕГЭ и приемной кампании в вузы осталось два месяца. Правда ли, что сроки действия результатов Единого госэкзамена могут продлить на период прохождения военной службы? Кому могут отказать в выдаче школьного аттестата? Какие стандарты нагрузки на школьников действуют в настоящее время? О правилах и нормах учебного процесса в рамках проекта «Образование: право возможностей» рассказывает руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх