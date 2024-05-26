Путь к освобождению Донбасса: ВС РФ наступают на северском направлении

РИА Новости/Евгений Биятов Уходящая неделя подтвердила, что наступление группировки "Север" на харьковском направлении – скорее всего, часть куда более масштабного и многоходового плана российского командования.
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