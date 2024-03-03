Глава Херсонской области сообщил об увеличении числа атак дронов

Интенсивность артиллерийских обстрелов военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) Херсонской области снизилась, однако увеличилось количество атак дронов, заявил в беседе с "Известиями" заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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