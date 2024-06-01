Все о спецоперации на 31 мая: что Украина потеряла с начала года и как Китай ответил Европе на попытку настроить против России

Харьков© iStock.com / Kathrine Andi Вчера 1,1K прочитали Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "75 на 75", под контроль российской армии перешло 880 квадратных метров территории с начала 2024 года, ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч человек, ПВО сбила ночью 29 беспилотников над Краснодарским краем.