Расходы бюджета на нацпроекты на 1 марта исполнены на 14,3%

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 марта 2024 года, составило 431,2 млрд рублей, или 14,3 % от плановых бюджетных назначений, свидетельствуют предварительные данные Минфина РФ.
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