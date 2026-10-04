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Контрафронт

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Испания: два человека погибли в Тордере и Монторнес-дель-Вальес, регион Каталония, а еще один...

Испания: два человека погибли в Тордере и Монторнес-дель-Вальес, регион Каталония, а еще один человек пропал без вести в Пинеда-де-Мар по состоянию на утро из-за наводнения, начавшегося после полудня 3 октября.

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