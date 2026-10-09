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Нижегородская правда

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Нижегородское правительство, «РУССОФТ» и «Иннопрактика» разработали Стандарт экспортной готовности для ИТ-компаний

Нижегородское правительство, «РУССОФТ» и «Иннопрактика» разработали Стандарт экспортной готовности для ИТ-компаний

Стандарт экспортной готовности для ИТ-компаний подписали министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, президент Ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров и генеральный директор Индо-российского технологического хаба «Иннопрактика» Дебджит Чакраборти.

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