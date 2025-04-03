Гендиректор крупного агропредприятия Ставрополья объявлен в международный розыск

Генеральный директор одного из ведущих сельхозпредприятий Ставрополья, Шебзухов, объявлен в международный розыск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинская элита доигралась: Считанные дни до бойни?
- Мощнейший ответ Путина на угрозы Лондона. 500 "Гераней" за ночь: Километровые столбы огня похоронили британских "миротворцев" в первые сутки
- Мгновенный ответ Белоусова за Таганрог и Курск: Офицеры НАТО оказались в "аду". 500 БПЛА. Сокрушительная бомбардировка от Харькова до Одессы
Свежие комментарии