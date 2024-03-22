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Пронедра

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Сигнал с белой машиной: что за новые светофоры появились в Москве?

Сигнал с белой машиной: что за новые светофоры появились в Москве?

Сигнал с белой машиной: что за новые светофоры появились в Москве? Евгения КомароваУ светофоров на автомобильных дорогах имеется давно утвержденная на международном уровне цветовая гамма.

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