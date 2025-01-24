Аренда жилья в Симферополе за год подорожала на 11%

Фото: Гала Амарандо Съемные комнаты за прошлый год подорожали чуть меньше, чем однокомнатные квартиры, но больше, чем двухкомнатные, сообщили Крымскому информационному агентству эксперты портала «Мир квартир», проследив динамику ставок в 70 крупных городах России.