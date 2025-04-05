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Царьград

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Сильный ветер усложняет тушение 20 пожаров в Красноярском крае

Сильный ветер усложняет тушение 20 пожаров в Красноярском крае

Сотрудники МЧС России ведут борьбу с более чем 20 лесными пожарами в Красноярском крае. Ситуацию усугубляет сильный ветер с порывами до 27 м/с, который способствует распространению огня, разнося искры и горящую траву.

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