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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мовсар Евлоев: «Надеюсь, после боя с Волкановски поеду в Австралию, и мы вместе приготовим и съедим стейк»

Боец UFC Мовсар Евлоев хочет приготовить стейк вместе с Алексом Волкановски после поединка на UFC 333.

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