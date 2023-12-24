Католическое Рождество 2023: история, традиции, как правильно отмечать

В первый зимний месяц католики в большинстве европейских стран отметят Рождество. В статье 78.ru рассказываем об истории и традициях праздника, а также объясняем, чем католическое Рождество отличается от православного.
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