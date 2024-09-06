Захарова прокомментировала западные санкции против Северной Кореи

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Запад слукавил и обманул мировое сообщество, инициируя в ООН санкции против Северной Кореи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет РИА Новости.