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Захарова прокомментировала западные санкции против Северной Кореи

Захарова прокомментировала западные санкции против Северной Кореи

Запад слукавил и обманул мировое сообщество, инициируя в ООН санкции против Северной Кореи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет РИА Новости.

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