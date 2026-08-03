Новый сквер у омского СКК Блинова закрыли для посещения вскоре после технического открытия. Территория у здания сейчас огорожена сигнальными лентами, прохожих сюда не пускают.
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Новый сквер у омского СКК Блинова закрыли для посещения вскоре после технического открытия. Территория у здания сейчас огорожена сигнальными лентами, прохожих сюда не пускают.
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