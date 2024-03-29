Разработчики New World показали все награды сезонного пропуска Season of the Guardian Ком...

Разработчики New World показали все награды сезонного пропуска Season of the GuardianКоманда New World раскрыла, какие награды игроки смогут получить на обоих уровнях сезонного пропуска нового Сезона Хранителя (Season of the Guardian)Читать дальше → источник.
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