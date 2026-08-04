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Всё о женщинах

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Молодежь захотела одеваться в стиле итальянских бабушек

Молодежь захотела одеваться в стиле итальянских бабушек

Молодежь захотела одеваться в стиле итальянских бабушек в 2026 году. Об этом сообщает журнал Vogue. Речь идет о новом тренде под названием Dolce Nonna («сладкая бабушка»), придуманном по аналогии с названием фильма «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita).

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