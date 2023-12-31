На нашем пороховом заводе отменяют Новый Год, мигранты добились своего - полный ХАРАМ

Вместе с теми,кто пришел в наш монастырь со своим уставом, исполняет этот чужой устав, должны быть выставлены из страны под марш прочание славянки. Вон гастербайтеров и их покровителей.

Олег Самойлов

Интересно,а ПОЧЕМУ в великую центрально-европейскую мировую космическую морскую ядерную державу мигранты не валят толпой, как, впрочем, и россияне туда НЕ рвутся, несмотря на то, что в России аж кипяточком писает публика: "Ах, как харащё в державе нарот жывёд! Какой там вошть заботлевый!" А вот местные аборигены, жители и работники этой державы ТАКЖЕ пополняют ряды мигрантов в России! Иной год бывает до ПОЛОВИНЫ трудоспособного населения сваливало в Россию! Кто на постоянку, кто на сезоны! Интересно, ПОЧЕМУ? Наверное, так хочется им похлебать херовой российской жизнешки? В нищете и убогости чуток пожить, верно?