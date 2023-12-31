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На нашем пороховом заводе отменяют Новый Год, мигранты добились своего - полный ХАРАМ

На нашем пороховом заводе отменяют Новый Год, мигранты добились своего - полный ХАРАМ

Avia.pro - Новости Требования о Запрете Новогодних Елок На Тамбовском пороховом заводе разгорелся неожиданный конфликт, когда группа гастарбайтеров из Средней Азии выступила с требованием запретить установку новогодних ёлок.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Вместе с теми,кто пришел в наш монастырь со своим уставом, исполняет этот чужой устав, должны быть выставлены из страны под марш прочание славянки. Вон гастербайтеров и их покровителей.
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5 мин.
Олег Самойлов
Интересно,а ПОЧЕМУ в великую центрально-европейскую мировую космическую морскую ядерную державу мигранты не валят толпой, как, впрочем, и россияне туда НЕ рвутся, несмотря на то, что в России аж кипяточком писает публика: &quot;Ах, как харащё в державе нарот жывёд! Какой там вошть заботлевый!&quot; А вот местные аборигены, жители и работники этой державы ТАКЖЕ пополняют ряды мигрантов в России! Иной год бывает до ПОЛОВИНЫ трудоспособного населения сваливало в Россию! Кто на постоянку, кто на сезоны! Интересно, ПОЧЕМУ? Наверное, так хочется им похлебать херовой российской жизнешки? В нищете и убогости чуток пожить, верно?
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3 мин.
SM
Svetlana Malovik
Много чести - под марш Славянки! Пинком под зад вместе с выводом и навсегда!
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36 сек.

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