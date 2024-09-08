На Сахалине перед судом предстанет аферистка, под видом продажи мебели обманувшая 10 человек

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела о десяти эпизодах мошенничества, совершённого под видом продажи корпусной мебели.
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