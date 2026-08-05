Небензя: Москва не видит надлежащего сотрудничества по делу о «Северных потоках»

В среду вечером глава постпредства Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН констатировал отсутствие должного взаимодействия со стороны государств, вовлеченных в расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».