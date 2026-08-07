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Почему Моисей рогатый?

Почему Моисей рогатый?

Почему Моисей рогатый? Надежда Если вам доведётся побывать в Риме и посетить Базилику Сан-Пьетро ин Винколи, то вы воочию увидите гробницу папы римского Юлия II, включающую 6 величественных статуй работы великого мастера Микеланджело Буонарроти.

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